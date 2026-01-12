Пиотровский вступился за схваченного в Варшаве археолога

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письма министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку, президенту Германского археологического института Фредерике Флесс и генсекретарю Германского археологического института Филиппу фон Рюммелю в поддержку задержанного в Польше по запросу Украины заведующего сектором античной археологии Александра Бутягина. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Российского археолога задержали 4 декабря в Варшаве по обвинению со стороны Украины в незаконном проведении работ и уничтожении объектов культурного наследия в Крыму. Пиотровский назвал произошедшее провокационной политической акцией, не имеющей правовых оснований.

«Запрос на экстрадицию ученого на Украину политически мотивирован, и в условиях военного противостояния решение о его экстрадиции создает реальную угрозу для жизни и здоровья Александра Бутягина. <...> Обвинения — грубое нарушение общепринятых прав человека и пример циничного ограничения академических свобод», — заявил он в письме министру.

Коллег из Европы автор письма предупредил, что задержание и выдача российского археолога стали опасным прецедентом. Эта практика чревата преследованием ученых ради политических принципов.

«Ежегодная конференция археологов Государственного Эрмитажа приняла обращение к министру юстиции и генеральному прокурору Польши с просьбой воздержаться от выдачи археолога А. М. Бутягина властям Украины, поскольку его физическое состояние и жизнь окажутся в опасности», — сказал он.

Бутягин в числе прочего руководил раскопками античного города Мирмекий в Керчи, где нашли загадочный пустой саркофаг. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал его задержание произволом.