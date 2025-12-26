Эрмитаж направил в Польшу документы в защиту арестованного археолога Бутягина

Сотрудники Эрмитажа передали в российское консульство в Польше документы в защиту арестованного по запросу Украины заведующего сектором отдела античного мира музея, археолога Александра Бутягина. Об этом сообщил ТАСС отец ученого.

«Крымские музеи собрали данные в защиту. Эрмитаж получил их и добавил свои данные», — рассказал он.

Бутягина задержали 11 декабря. Его обвиняют в незаконных археологических раскопках на территории Крыма. На Украине он находился в розыске, страна просит Польшу его экстрадировать. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал задержание ученого правовым произволом.