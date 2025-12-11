Украина объявила Бутягина в розыск из-за раскопок в Крыму

Российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше, украинские правоохранительные органы объявили в розыск из-за археологических раскопок в Крыму. Об этом свидетельствуют данные розыскной базы правоохранительных органов, имеющейся в распоряжении РИА «Новости» .

Бутягин обвиняется по статье 298, часть 4 УК Украины. Его подозревают в незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, а также в уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия.

На сайте Эрмитажа указано, что Бутягин — заведующий сектором античного мира и секретарь Археологической комиссии музея. Он автор множества научных работ, несколько из которых посвящены древнему городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал задержание российского ученого в Польше абсолютным произволом.

