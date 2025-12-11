Песков назвал задержание российского ученого в Польше абсолютным произволом

Задержание российского ученого Александра Бутягина в Польше по запросу Украины является правовым произволом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения польских СМИ. Об этом написало РИА «Новости» .

«Это — правовой произвол абсолютно», — сказал представитель Кремля.

В Польше задержали известного российского ученого, занимающего должность заведующего сектором отдела античного мира Государственного Эрмитажа. Поводом для задержания, по данным СМИ, стал запрос Украины, где ученого подозревают в проведении незаконных археологических раскопок в Крыму.

Александр Бутягин является секретарем археологической комиссии Эрмитажа, автором множества научных публикаций, часть из которых посвящена античному городу Мирмекию на территории Крыма.

Ранее трех украинцев со шпионским оборудованием арестовали в центре Варшавы.