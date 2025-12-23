Польша получила от Украины документы об экстрадиции россиянина Бутягина

Прокуратура в Польше получила от Украины документы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель ведомства в Варшаве.

«Украинская сторона передала документы, поддерживающие ходатайство об экстрадиции Александра Б.», — сообщил собеседник агентства.

Прокуратура изучит обвинения со стороны Украины и передаст дело в суд. Инстанция решит вопрос об экстрадиции.

Известного ученого, представителя Эрмитажа задержали в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические поиски в Крыму. В Окружной прокуратуре Варшавы заявили, что Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы на Украине.