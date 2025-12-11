Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше по запросу Украины

Российского ученого, сотрудника Эрмитажа, задержали в Польше по требованию Украины. Его обвиняют в проведении незаконных археологических раскопок в Крыму, сообщила радиостанция RMF FM .

По данным издания, речь идет о заведующем отделом древней археологии Эрмитажа. Эту должность в музее занимает Александр Бутягин.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья в Отделе Античного мира Государственного Эрмитажа и секретарь Археологической комиссии музея. Он возглавляет экспедиции, исследующие античное городище Мирмекий в Керчи и Калос Лимен — древнегреческий город на северо-западе Крыма.

Киев предъявляет претензии российскому археологу, поскольку считает Крым, присоединенный к России в 2014 году, своей территорией. Работы в Мирмекии после этого года Украина считает незаконными и утверждает, что они частично разрушили объект культурного наследия.

После задержания Бутягин предстал перед следователями районной прокуратуры Варшавы. Суд избрал меру пресечения в виде предварительного ареста на 40 дней.

