ОТР: роспись в московской усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливали по историческим фото

Специалисты завершили большую часть реставрационных работ в московской усадьбе Покровское-Стрешнево. На ремонт она закрылась в 2022 году, однако в ближайшее время жители и гости столицы смогут посетить старинное здание, сообщило ОТР.

Один из важных этапов реставрации — роспись стен. Ее восстановили по трем сохранившимся историческим фотографиям. Кроме того, схожие изображения нашлись в литературе.

«Эскизы разрабатывались в художественной мастерской в Петербурге. Потом по этим эскизам делали трафареты, чтобы облегчить себе задачу», — рассказала руководитель проекта Ольга Джавадова.

После переноса рисунков на поверхность мастера вручную детализировали маленькие фигуры.

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