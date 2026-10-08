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    Музей Фелицына с филиалами принял почти 689 тысяч посетителей в 2026 году

    За девять месяцев 2026 года Краснодарский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына вместе с филиалами посетили 688 810 человек. Он стал лидером среди перечисленных краевых учреждений по данным Минкультуры Кубани, сообщают «Краснодарские известия».

    Новороссийский исторический музей-заповедник за тот же период принял 140 167 посетителей. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко — 124 619 человек.

    Среди муниципальных учреждений Геленджикский историко-краеведческий музей принял 170 147 посетителей. В Туапсинском историко-краеведческом музее имени Н. Г. Полетаева побывали 164 737 человек, в Ейском историко-краеведческом музее имени В. В. Самсонова — 138 477.

    В Министерстве культуры региона отметили, что жители сохраняли интерес к учреждениям культуры на протяжении девяти месяцев. Туристы все чаще включали музеи и театры в свои маршруты.

    В Краснодарском крае насчитывается почти 20 тысяч объектов культурного наследия разных исторических периодов.

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