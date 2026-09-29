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    Зоопсихолог Розова объяснила, когда второй питомец станет стрессом для первого

    Зоопсихолог Розова: животным нужно время и место для привыкания друг к другу

    Перед появлением второго питомца стоит оценить, как первое животное ведет себя с сородичами. Возраст, пол и условия жизни тоже влияют на знакомство, сообщает Life.ru.

    Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Юлия Розова советует учитывать не только отношение питомца к своему виду, но и его реакцию на животных определенной внешности. Если раньше он жил с другим питомцем, это не значит, что после его смерти он обрадуется новому соседу.

    По словам Розовой, однополым животным бывает сложнее ужиться, а разнополые обычно терпимее друг к другу. Взрослый кобель может принять щенка, но после взросления младшего между ними возможны конфликты. Активность щенка также может раздражать пожилого питомца.

    Тесное жилье усложняет совместную жизнь: при конфликте животным нужно иметь возможность разойтись. Розова рекомендует заранее предусмотреть несколько комнат для их раздельного пребывания. В первые дни и недели не стоит надолго оставлять питомцев в тесном контакте.

    Привычный распорядок первого животного важно сохранять. Собак, например, можно выгуливать и вместе, и по отдельности. Если новичок мешает старшему отдыхать или заниматься привычными делами, их стоит временно разделять.

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