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    Зоопсихолог Капустина объяснила, как отучить кошку будить хозяев в пять утра

    Зоопсихолог Капустина: вечерние игры и поздний ужин помогают кошкам спать дольше

    Зоопсихолог Светлана Капустина посоветовала изменить режим игр и кормления кошки, чтобы она перестала будить хозяев на рассвете, сообщает Life.ru.

    Ранние побудки могут быть связаны с голодом, нехваткой внимания или стрессом. Хозяева закрепляют привычку, когда кормят или гладят питомца в ответ на мяуканье. Если кошка годами спала спокойно и внезапно начала будить людей, особенно в пожилом возрасте, ее стоит показать ветеринару.

    Капустина рекомендовала за час до сна устроить 15 минут активной игры, а после нее, незадолго до отхода хозяев ко сну, дать корм. Такая последовательность повторяет естественный цикл: охота, еда, умывание, сон.

    Днем кошке нужны занятия: лежанка с видом на улицу, когтеточки, полки и игрушки. Последние стоит менять раз в несколько дней. Перед уходом на работу полезно уделить игре хотя бы десять минут.

    На утреннее мяуканье важно не реагировать: не вставать, не разговаривать, не гладить и не прогонять питомца. Все домочадцы должны соблюдать это правило. В первые дни кошка может стать настойчивее, но уступки закрепят привычку. Первые изменения возможны через одну-две недели, а устойчивый результат иногда требует больше времени.

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