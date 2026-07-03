Война изменит мир. Путешественник во времени дал прогноз до 2118 года

Путешественник во времени Александр Смит предупредил о глобальной войне

Третья мировая война произойдет из-за противостояния США и Северной Кореи. Самопровозглашенный путешественник во времени Александр Смит заявил, что обострение произойдет после запуска ракет. Об этом сообщил Daily Mail .

Мужчина записал видеообращение, в котором рассказал о путешествии в 2118 год. Жизнь на Земле, по его словам, резко изменится после разрушительного конфликта, начавшегося с относительно незначительного спора между США и КНДР, переросшего в третью мировую войну.

«Россия вскоре встала на сторону Северной Кореи, напряженность начала нарастать, и в итоге были выпущены ракеты. <…> Последствия нельзя назвать желательными», — сказал Смит.

С тех пор мир сильно трансформируется. Границы утратят значение, а планетой начнет управлять искусственный интеллект.

Ранее власти изменили Конституцию КНДР. В случае убийства Ким Чен Ына войска нанесут ядерный удар.