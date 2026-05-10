КНДР пригрозила ядерным ударом на убийство Ким Чен Ына

КНДР ответит ядерным ударом в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на брифинг руководства Национальной разведывательной службы Республики Корея.

По данным издания, Северная Корея закрепила это право в своей Конституции.

The Telegraph отметил, что провести операцию против Ким Чен Ына так же, как против иранского руководства, Вашингтону будет крайне сложно.

В Северной Корее практически недоступна агентурная разведка — ключевой инструмент успеха в Иране. Камер в Пхеньяне мало, а сеть внутри страны жестко контролируется.

КНДР включила ответ на убийство своего лидера после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его окружения в результате американо-израильских ударов по Тегерану.

Профессор Андрей Ланьков пояснил RTVI, что иранские события стали тревожным сигналом для Пхеньяна. По его словам, армия КНДР воспринимает любую атаку как экзистенциальную угрозу, и ответный удар будет направлен против США.

В апреле КНДР успешно провела испытания тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11 Ka, которая может поразить мишень в зоне до семи гектаров.