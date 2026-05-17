Белый дом назвал денуклеаризацию КНДР общей целью США и Китая

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили общую цель по денуклеаризации КНДР. Об этом сообщил Белый дом по итогам визита американского лидера в Китай.

В документе сказано, что лидеры США и Китая также согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и выступили за возобновление полноценной работы Ормузского пролива.

Отдельный блок договоренностей касается экономики. По данным администрации США, стороны договорились создать Совет по торговле США и Китая и Совет по инвестициям США и Китая для координации двусторонних экономических вопросов.

Также Китай, как утверждает Белый дом, согласовал закупку 200 американских самолетов Boeing для китайских авиакомпаний и обязался увеличить импорт американской сельхозпродукции минимум на 17 миллиардов долларов ежегодно в 2026–2028 годах.

Визит Трампа в Китай проходил с 13 по 15 мая и стал первой поездкой американского президента в КНР с 2017 года.