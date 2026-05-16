Конституцию КНДР пополнили положением об автоматическом ядерном ударе

Северная Корея добавила в свою Конституцию поправки, согласно которым после расправы над лидером Ким Чен Ыном страна нанесет немедленный автоматический удар в ответ на атаку из-за рубежа. Об этом сообщил NDTV .

Положение добавили после того, как из-за ракетной атаки США в Иране погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Изменения внесли на заседании парламента 22 марта.

Во время той же встречи депутаты КНДР полностью убрали из Конституции упоминания о возможном объединении с Южной Кореей. В обновленном документе больше не встречается выражение «великое национальное единство».

Ранее востоковед Андрей Ланьков рассказал, что власти республики восприняли операцию США и Израиля против Ирана как тревожный сигнал. По его мнению, Ким Чен Ын считает любую атаку экзистенциальной угрозой, поэтому КНДР готова нанести ответный удар по Соединенным Штатам.