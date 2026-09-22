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    В Роскачестве объяснили, как выбрать качественные пряники

    При покупке пряников следует оценивать состав, вид начинки, глазурь и внешний вид изделия. Качественный продукт сохраняет правильную форму, а его начинка не должна быть жидкой или сухой, сообщили специалисты Роскачества газете «Известия».

    Классический пряник готовят из муки, сахара, растительного масла или маргарина, меда, патоки либо инвертного сиропа. В составе также могут быть фруктовая начинка, вареная сгущенка, пряности, разрыхлители и яичный меланж.

    Пряники бывают заварными и сырцовыми. Заварные изделия делают на сахаро-медовом или сахаро-паточном сиропе, поэтому они мягче и дольше удерживают влагу. Сырцовые пряники имеют более плотную текстуру, однако оба вида могут быть качественными.

    Эксперты рекомендуют выбирать начинку с фруктовым пюре и указанием конкретных плодов. Вода, ароматизаторы, загустители, камеди или крахмал в ее составе могут говорить о меньшей доле фруктового сырья. Начинка не должна вытекать, быть слишком твердой или сухой.

    Хороший пряник имеет ровную форму без вмятин и расплывшихся краев. Его поверхность должна оставаться сухой, без крупных трещин и вздутий. В Роскачестве также советуют выбирать глазированные изделия: сахарная глазурь замедляет черствение и помогает сохранить свежесть.

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