Рыбакам дали советы, как спровоцировать на атаку щуку и судака

Выбор правильной приманки — лишь половина успеха: хищник может стоять в двух метрах от рыболова, но полностью игнорировать предложенную «резину» или воблер. Чтобы спровоцировать на атаку капризного судака или щуку, необходимо учитывать не только сезон, но и способ ловли, будь то заброс с берега или облов ямы с борта лодки, пишет Ura.ru .

При ловле с борта на крупных водоемах ключевым фактором становится поиск аномалий рельефа с помощью эхолота. Необходимо искать перепады глубин, бровки и коряжники, где хищник устраивает засады. Лодку следует устанавливать так, чтобы забросы проходили через перспективную зону под удобным углом, позволяя приманке дольше находиться в поле зрения рыбы. Вес джиг-головки подбирается строго под условия, чтобы четко чувствовать касание дна при каждом шаге проводки.

Когда классический силикон перестает работать, рекомендуется использовать мандулу — приманку из плавучих сегментов. Ее особенность заключается в том, что после остановки проводки она принимает вертикальное положение у дна, имитируя кормящуюся рыбку. Такая игра способна расшевелить даже пассивного судака.