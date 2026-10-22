С приходом октябрьских холодов судак уходит с мелководья на глубину. Искать его нужно на русловых бровках, резких перепадах рельефа и в затопленных коряжниках. Перед зимовкой хищник активно нагуливает жир, поэтому середина осени — лучшее время для джиговой рыбалки на судака, пишет Ura.ru .

Основу набора приманок составляет крупный силикон: твистеры и виброхвосты длиной от 7 до 12 сантиметров на тяжелых джиг-головках. Для облова глухих коряжников используют поролоновые рыбки в варианте незацепляйки, а комплект дополняют глубоководные воблеры — тонущие минноу и упористые крэнки, которыми удобно простукивать дно. В отвес работают тяжелые пилькеры и балансиры длиной до 10 сантиметров, однако живые насадки в виде бойкой уклейки или плотвички размером 5–8 сантиметров часто спасают рыбалку там, где искусственные обманки оказываются бессильны.

Приманку ведут строго у самого дна классической медленной ступенькой с затяжными паузами. В холодной воде судак ленится преследовать быструю добычу, поэтому большинство поклевок случается в момент свободного падения поролона или силикона. Цвет подбирают под прозрачность водоема: на глубоких ямах с мутной водой выручают едкие кислотные и фиолетовые расцветки, а на чистой воде лучше работают естественные серебристые тона, имитирующие чешую мелкой плотвы или уклейки.