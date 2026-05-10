Сахалинец несколько часов провел в ледяной воде ради спасения морской свиньи

Житель Сахалина несколько часов провел в ледяной воде Анивского залива, рискуя получить общее переохлаждение, чтобы спасти краснокнижную морскую свинью, запутавшуюся в жаберной сети. Об этом сообщила в телеграм-канале группа помощи морским животным «Друзья океана» .

Житель Корсаковского района наткнулся на животное ночью. Морская свинья застряла хвостовым плавником в жаберной сети. Он сразу приступил к ее спасению. Самыми сложными оказались первые ночные часы, когда он стоял в ледяной воде абсолютно один.

«Но сахалинец продемонстрировал просто потрясающую выносливость и дождался помощников, которые подключились к поддержке Гаврюши. Такое трогательное имя дал Дмитрий своему подопечному и очень терпеливо поддерживал его», — рассказали волонтеры.

Сахалинец обратился в центр помощи дельфинам «Дельфа», которые подключили к спасению морской свиньи волонтеров из «Друзей океана». Первым на место прибыл руководитель группы Вячеслав Козлов, а утром подтянулись и другие ее участники.

Они поддерживали Гаврюшу 12 часов в ледяном море. Спасенное животное потом сопроводили на лодке к большой глубине и, убедившись, что морская свинья уверенно уходит в открытое море, волонтеры завершили спасательную операцию.

Ранее волонтеры центра «Дельфа» нашли 132 погибших дельфина на Черноморском побережье с начала марта.