В Гранаде произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

Три человека пострадали при взрыве на заводе в Испании

Взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в Гранаде (Испания). Как сообщила газета 20 Minutos , пострадали три человека.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные службы и медики. По информации издания, взрыв случился на участке, который предназначен для контролируемого уничтожения взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что в Испании вспыхнули протесты после крупного ЧП на железной дороге. Сотни протестующих пришли к штаб-квартирам Министерства транспорта и правительства страны. Участники митингов обвинили власти в некомпетентности.

В результате ЧП на железной дороге погибли как минимум 69 человек.