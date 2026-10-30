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    В Гранаде произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

    Три человека пострадали при взрыве на заводе в Испании

    Фото: РИА «Новости»

    Взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в Гранаде (Испания). Как сообщила газета 20 Minutos, пострадали три человека.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные службы и медики. По информации издания, взрыв случился на участке, который предназначен для контролируемого уничтожения взрывчатых веществ.

    Ранее стало известно, что в Испании вспыхнули протесты после крупного ЧП на железной дороге. Сотни протестующих пришли к штаб-квартирам Министерства транспорта и правительства страны. Участники митингов обвинили власти в некомпетентности.

    В результате ЧП на железной дороге погибли как минимум 69 человек.

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