Путин рассказал, как готовили ленинградский деликатес в его семье

Президент России Владимир Путин вспомнил, что его отец любил готовить и мариновал корюшку. Подробностями он поделился в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«Он вообще любил покашеварить немножко — студень делал, корюшку мариновал», — рассказал российский лидер.

Он назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом. Сам президент угостил съемочную группу клюквой с медом.

Путин впервые показал квартиру в Кремле, в которой ночует последние три года. Президент провел съемочную группу по гостиной и кухне, достал из холодильника кефир и предложил журналисту.

Ранее Путин признался, что постоянно думает о преемнике. Но выбор должен быть за народом, выразил он уверенность. Президент подчеркнул важность появления лидеров, способных завоевать доверие граждан. Также глава государства отметил, что не считает себя вершителем судеб и ощущает тесную связь с россиянами.