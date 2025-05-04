Путин заявил, что постоянно думает о преемнике

Российский лидер Владимир Путин признался, что постоянно думает о преемнике. Но в итоге выбор будет за народом, заявил он в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» .

По словам главы государства, должны появиться люди, которые смогли бы добиться доверия россиян.

«Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс», — подчеркнул президент.

В конечном счете выбор за людьми, за народом, за гражданами и избирателями.

Путин в документальном фильме высказался о намерениях Запада относительно России. По его словам, там веками хотели «откусить» от страны кусок, в том числе из-за разных взглядов на человеческие ценности.