Путин впервые показал квартиру в Кремле, где ночует последние три года

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам квартиру в Кремле, в которой ночует последние три года. Анонс передачи «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.

«Последние три года — в основном здесь», — ответил Путин на вопрос, где он ночует.

Глава государства показал библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку». На стене — портрет императора Александра III, у окна — белый рояль. По словам президента, ему почти не удается поиграть на инструменте.

Кадры с обстановкой кремлевской квартиры российского лидера войдут в новый документальный фильм о Путине, который выйдет в эфир на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о скором выходе документального фильма о Владимире Путине. Картина про то, как он 25 лет руководит Россией.