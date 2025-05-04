Путин заявил, что не считает себя вершителем судеб

Президент России Владимир Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы. Об этом он сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который покажут на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

Путин подчеркнул, что продолжает ощущать тесную связь с россиянами, и выразил надежду, что так будет и дальше.

«Прошло уже 25 лет — и президентом, и премьер-министром работаю. Все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает <…> Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России», — отметил Путин.

Президент также объяснил, почему Россия сохраняла хладнокровие в период СВО. Несмотря на все провокации, у страны не было необходимости использовать ядерное оружие в специальной военной операции. Путин заверил, что у России достаточно сил и средств для завершения СВО с логическим результатом.

Ранее Путин впервые пригласил журналиста в свою кремлевскую квартиру, где живет последние три года. Он показал библиотеку, две спальни и небольшую часовню. У президента есть белый рояль, но он почти не успевает играть на нем.