«Чем угостить?». Путин открыл гостям холодильник в своей кремлевской квартире

В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» зрителям впервые показали кремлевскую квартиру Владимира Путина — без официоза, с деталями быта и почти домашней атмосферой. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент провел съемочную группу по гостиной и кухне. В зале — светлая мебель и зеркало, а на столике — портрет Александра III. На наводящий вопрос репортера Путин ответил, что возле одного из каминов в гостиной он пил чай с лидером Китая Си Цзиньпином.

Бывал здесь, еще в начале 2000-х, и экс-президент США Билл Клинтон.

Затем глава государства провел репортера на кухню. Здесь он достал из холодильника кефир — рядом на столе бананы, мед и кипа рабочих бумаг.

В кадре Путин наливает кефир, приглашает Зарубина за стол и предлагает: «Чем вас порадовать, чем угостить?».

Ранее Зарубин опубликовал и другие кадры из фильма о президенте. Глава государства впервые показал квартиру в Кремле, где ночует последние три года.