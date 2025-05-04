Путин угостил клюквой съемочную группу фильма о его работе на посту президента

Президент России угостил съемочную группу документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» клюквой с медом. Об этом сообщили «РИА Новости». .

«Не хотите попробовать вот это вот, это клюква. Давайте сейчас принесу», — сказал Путин.

Президент вышел с чашкой, в которую положил клюкву, добавил немного меда и предложил попробовать.

Премьера картины Саиды Медведевой и Павла Зарубина прошла 4 мая на телеканале «Россия».

Ранее Путин заявил, что не считает себя вершителем судеб. Он подчеркнул, что продолжает ощущать тесную связь с россиянами, и выразил надежду, что так будет и дальше.