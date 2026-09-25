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    Дизайнер Архипова заметила, что женщины возвращают галстук в гардероб ради свободы стиля

    Историк моды и дизайнер Олеся Архипова объяснила возвращение галстука в женский гардероб усталостью от свободной одежды. Теперь аксессуар помогает придать образу строгость без полного костюма, сообщает Sputnik.

    По словам Архиповой, женщины обращаются к галстуку уже почти сто лет. В 1930-х его носила Марлен Дитрих, в 1960-х Ив Сен-Лоран включил аксессуар в женский смокинг. В деловом гардеробе 1980-х галстук помогал подчеркнуть равное положение с мужчинами.

    Сегодня, считает дизайнер, женщинам не нужно с его помощью доказывать равенство. Галстук стал аксессуаром наравне с шарфом или брошью. Его носят со свободным узлом поверх рубашки, футболки или платья.

    Архипова связала интерес к галстукам с желанием добавить образу структуру после эпохи оверсайза. По ее наблюдениям, женщины все чаще покупают их для себя и сочетают с блузами, платьями и съемными воротниками.

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