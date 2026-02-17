В Астраханской области обсудили продление запрета на вылов воблы

В Астраханской области власти обсудили продление ограничений на вылов воблы в низовьях Волги. Председатель регионального парламента Игорь Мартынов поделился с «Бриф24» мнением о влиянии запрета на экологию и туризм в регионе.

С 2024 года в Астраханской области и республике Калмыкия введены ограничения на добычу воблы, которые недавно были продлены федеральным Минсельхозом как минимум до 31 декабря 2026 года.

«Считаю, что здесь нужно прислушиваться и поступать в соответствии с заключением ученых. Наука говорит о том, что популяция сейчас пока еще не на грани исчезновения, однако численность особей резко сокращается. Поэтому и принята такая мера, чтобы нам потом что-то осталось», — отметил Игорь Мартынов.

Спикер регионального парламента добавил, что говорить о сроках окончания ограничений пока рано. Он также подчеркнул, что на сокращение популяции воблы влияют не только вылов, но и другие антропогенные факторы, такие как выпуск воды с плотин.

Мартынов считает, что дноуглубление, которое проводится в регионе для развития судоходства, может способствовать восстановлению популяции воблы. Он также отметил, что некоторые туристы приезжают в Астраханскую область ради рыбалки, но есть и те, кто ловит рыбу бочками на продажу, что негативно сказывается на численности популяции.