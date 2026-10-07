Деревья-насосы: что высадить у выгребной ямы и на подтопляемом участке
Сырость и подтопления — не диагноз для сада, а задача, у которой есть решение. Некоторые деревья не только мирятся с избытком влаги, но и активно ее впитывают, заодно очищая почву и воздух. Какие растения справятся с задачей лучше всего, сколько воды способны поглотить в сутки и когда их можно сажать — в материале 360.ru.
Какие растения способны поглощать влагу
Абсолютно все растения в природе поглощают влагу из грунта, однако какие-то из них берут совсем немного, а вторые способны буквально осушать почву. Последние обладают высоким уровнем транспирации — усиленного забора влаги из земли с дальнейшим выводом ее через крону.
При высадке таких растений осушение почвы начнется постепенно и станет заметным через несколько лет: земля будет быстро просыхать после подтоплений или вокруг выгребной ямы.
Топ санитаров-осушителей среди деревьев и кустарников
Самыми хорошими осушителями участков, периодически подтопляемых и с выгребными ямами, агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в разговоре с 360.ru назвал любые кустарники, которые достигают высоты полтора метра, а также высокие деревья.
«Выбор будет зависеть от климатических условий и конкретных участков. Например, есть сорта свердловской селекции — высокозимостойкие, выведенные отечественными селекционерами, которые в этом помогут», — уточнил он.
Если участок большой, то на нем можно смело сажать тополь или ольху: оба вида нередко встречаются в естественной среде. Последняя имеет разновидности, в том числе декоративные: шаровидную, плакучую, карликовую.
Интересно
Взрослый тополь способен выкачать из земли за сутки до 900 литров жидкости. С таким уровнем транспирации его рекомендуют сажать не на самом участке, а за забором, чтобы остальные растения чувствовали себя комфортно и не конкурировали с деревом за влагу.
«Если говорить о небольших растениях, то хорошо сушит почву крушина, замечательно себя чувствует на таких участках черемуха, можно даже посадить обыкновенную: она, помимо осушения, будет красиво цвести весной. Неплохо ведет себя и черемуха поздняя», — отметил Викулов.
В число хороших осушителей он включил:
- сосну и ель: с ними нужно быть осторожным, так как корни деревьев могут повредить в будущем фундамент здания;
- иву декоративную или извилистую;
- березу: с ней следует быть осмотрительным, так как корни взрослого дерева могут повредить подземные коммуникации или фундамент дома;
- грецкий орех: этот экземпляр будет радовать летом тенью, а осенью — плодами;
- дуб;
- бук;
- из плодовых для этой цели отлично подходят вишня и яблоня.
Сколько воды поглощают деревья-осушители
Самым влаголюбимым деревом считают тополь. Однако не менее эффективными могут показать себя и другие экземпляры.
- Черемуха впитывает до 150-200 литров в сутки.
- Береза способна выкачать из почвы порядка 200 литров за день.
- Ель вытягивает около 300 литров в сутки.
- Дуб в зависимости от размеров впитывает от 250 до 600 литров.
- Сосна или бук выкачивают меньше — до 100-150 литров в день.
- Клен остролистный или ива впитывают около 250 литров в сутки.
В данном списке речь идет, скорее всего, о летнем периоде. Способность впитывать влагу может меняться в зависимости от времени года.
«Зимой в спящем состоянии даже деревья-осушители практически не потребляют воду. Поэтому, если нужно „откачивать“ ее круглогодично, они вряд ли помогут. А вот летом тополь может испарить до тонны воды в сутки, если достаточно крупный: для испарения такого объема влаги нужна пушистая крона», — уточнил Викулов.
Когда высаживать осушители
Агроном добавил, что сажать деревья-осушители можно как осенью, так и весной. Если растения в контейнерах, они неплохо будут себя чувствовать в любое время.
«Просто осенью достаточно много времени для этого: все огородные дела заканчиваются. Это примерно со второй половины сентября и вплоть до ноября. А весной нужно поймать окно, оно очень короткое, ориентируясь на весенний рост. Я бы порекомендовал сажать либо ранней весной, либо осенью», — сказал собеседник 360.ru.
Другие функции деревьев-осушителей
Помимо осушения, деревья могут выполнять другие функции — например, очищать воздух, красиво цвести весной, давать плоды.
«Есть и то, что не всем и не всегда понравится. К примеру, черемуха имеет мощный аромат во время цветения, и интенсивные запахи у некоторых восприимчивых людей могут вызывать головную боль», — подчеркнул Викулов.
Среди тополей лучше отдавать предпочтение мужским формам, так как они меньше выделяют пуха, который в период цветения разносит пыльцу других растений, что опасно для аллергиков. Декоративные виды ив будут радовать глаз на участке.
«Ива извилистая, она еще называется Свердловка извилистая, — невысокая, ветки художественно закручены, что смотрится очень красиво. Одна из самых необычных — ива сорта „Водопад“. Это небольшое дерево имеет очень живописную форму, а ветви свисают до земли. И, самое главное, она зимостойкая в наших климатических условиях», — отметил агроном.
Черемуха сорта «Колорадо» будет радовать весной разноцветными цветами: бордовыми, розовыми. Сорт «Шуберт» — стройное и аккуратное дерево, имеющее пурпурную листву.