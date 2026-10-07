Деревья-насосы: что высадить у выгребной ямы и на подтопляемом участке

Сырость и подтопления — не диагноз для сада, а задача, у которой есть решение. Некоторые деревья не только мирятся с избытком влаги, но и активно ее впитывают, заодно очищая почву и воздух. Какие растения справятся с задачей лучше всего, сколько воды способны поглотить в сутки и когда их можно сажать — в материале 360.ru.

Какие растения способны поглощать влагу Абсолютно все растения в природе поглощают влагу из грунта, однако какие-то из них берут совсем немного, а вторые способны буквально осушать почву. Последние обладают высоким уровнем транспирации — усиленного забора влаги из земли с дальнейшим выводом ее через крону. При высадке таких растений осушение почвы начнется постепенно и станет заметным через несколько лет: земля будет быстро просыхать после подтоплений или вокруг выгребной ямы. Топ санитаров-осушителей среди деревьев и кустарников Самыми хорошими осушителями участков, периодически подтопляемых и с выгребными ямами, агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в разговоре с 360.ru назвал любые кустарники, которые достигают высоты полтора метра, а также высокие деревья. «Выбор будет зависеть от климатических условий и конкретных участков. Например, есть сорта свердловской селекции — высокозимостойкие, выведенные отечественными селекционерами, которые в этом помогут», — уточнил он.

Фото: Медиасток.рф

Если участок большой, то на нем можно смело сажать тополь или ольху: оба вида нередко встречаются в естественной среде. Последняя имеет разновидности, в том числе декоративные: шаровидную, плакучую, карликовую.

Интересно Взрослый тополь способен выкачать из земли за сутки до 900 литров жидкости. С таким уровнем транспирации его рекомендуют сажать не на самом участке, а за забором, чтобы остальные растения чувствовали себя комфортно и не конкурировали с деревом за влагу.

«Если говорить о небольших растениях, то хорошо сушит почву крушина, замечательно себя чувствует на таких участках черемуха, можно даже посадить обыкновенную: она, помимо осушения, будет красиво цвести весной. Неплохо ведет себя и черемуха поздняя», — отметил Викулов. В число хороших осушителей он включил: сосну и ель: с ними нужно быть осторожным, так как корни деревьев могут повредить в будущем фундамент здания;

иву декоративную или извилистую;

березу: с ней следует быть осмотрительным, так как корни взрослого дерева могут повредить подземные коммуникации или фундамент дома;

грецкий орех: этот экземпляр будет радовать летом тенью, а осенью — плодами;

дуб;

бук;

из плодовых для этой цели отлично подходят вишня и яблоня.

Фото: Медиасток.рф

Сколько воды поглощают деревья-осушители Самым влаголюбимым деревом считают тополь. Однако не менее эффективными могут показать себя и другие экземпляры. Черемуха впитывает до 150-200 литров в сутки.

Береза способна выкачать из почвы порядка 200 литров за день.

Ель вытягивает около 300 литров в сутки.

Дуб в зависимости от размеров впитывает от 250 до 600 литров.

Сосна или бук выкачивают меньше — до 100-150 литров в день.

Клен остролистный или ива впитывают около 250 литров в сутки. В данном списке речь идет, скорее всего, о летнем периоде. Способность впитывать влагу может меняться в зависимости от времени года. «Зимой в спящем состоянии даже деревья-осушители практически не потребляют воду. Поэтому, если нужно „откачивать“ ее круглогодично, они вряд ли помогут. А вот летом тополь может испарить до тонны воды в сутки, если достаточно крупный: для испарения такого объема влаги нужна пушистая крона», — уточнил Викулов.

Фото: Медиасток.рф

Когда высаживать осушители Агроном добавил, что сажать деревья-осушители можно как осенью, так и весной. Если растения в контейнерах, они неплохо будут себя чувствовать в любое время. «Просто осенью достаточно много времени для этого: все огородные дела заканчиваются. Это примерно со второй половины сентября и вплоть до ноября. А весной нужно поймать окно, оно очень короткое, ориентируясь на весенний рост. Я бы порекомендовал сажать либо ранней весной, либо осенью», — сказал собеседник 360.ru. Другие функции деревьев-осушителей Помимо осушения, деревья могут выполнять другие функции — например, очищать воздух, красиво цвести весной, давать плоды. «Есть и то, что не всем и не всегда понравится. К примеру, черемуха имеет мощный аромат во время цветения, и интенсивные запахи у некоторых восприимчивых людей могут вызывать головную боль», — подчеркнул Викулов.

Фото: Медиасток.рф