Ученый Эйсмонт перечислил способы регулирования глобального климата и их риски

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о возможных способах повлиять на климат Земли. Такие меры могут привести к опасным и необратимым последствиям, сообщает газета «Известия» .

Один из способов — искусственно запылить атмосферу, чтобы снизить температуру. Эйсмонт напомнил, что похожий эффект наблюдали после крупных извержений вулканов. В позднем Средневековье извержение вызвало локальное похолодание в Европе и привело к голоду.

Ученый также назвал проекты по изменению направления северных рек и воздействию на течение Гольфстрима. По его оценке, последствия таких вмешательств трудно предсказать.

Еще один вариант — разместить на орбите гигантские зеркала для перенаправления части солнечного света. Эйсмонт отметил, что проект потребует сложных технических решений и больших затрат. Если его решат реализовать, создание и размещение зеркал может занять около пяти лет.