Москвичам пообещали потепление до +17 градусов в понедельник

Начало недели в Москве ожидается в пределах климатической нормы — температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. По области местами небольшой дождь», — уточнили синоптики.

Если в дневное время столбики термометров в столице покажут до +17 градусов, то ночью температура может опуститься до +8 градусов.

Также ожидается северный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов. В ночное время столбики термометров могут упасть до +6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обрадовал москвичей, что на этой неделе в столице ожидается «третья молодость осени», или старое бабье лето.