Инженер Железняков заявил, что полеты на Марс невозможны в ближайшие 20 лет

Пилотируемые полеты на Марс в ближайшие двадцать лет невозможны. Об этом сообщил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков, его слова приводит НСН .

Человечество пока не готово к пилотируемым полетам на Марс из-за нерешенных вопросов с питанием, защитой от радиации и психологической подготовкой экипажа, заявил Железняков. Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин подтвердил его слова, отметив, что радиация представляет серьезную проблему. По словам космонавта, любая вспышка на Солнце уничтожит сотню человек, прилетевших к Марсу на суперсовременном корабле, его слова приводят РИА Новости.

Лазуткин добавил, что в ближайшие 20 лет человечество вряд ли полетит к Красной планете. Он пояснил, что космонавты вне магнитного поля Земли подвергаются опасному воздействию радиации, однако лунные экспедиции относительно кратковременны, и существующие меры безопасности на кораблях помогают снизить риски. В случае с Марсом воздействие будет гораздо более длительным и интенсивным.