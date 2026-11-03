Синоптик Шувалов сообщил, что 4 ноября в Москве будет дождливо и холодно

В среду, 4 ноября, в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем не превысит +1...+3 градусов. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Ридусу» .

«День народного единства не будет праздничным по погоде. В ночь на 4 ноября Москву и область накроет фронтальный раздел с осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью в основном будет снег, днем — с примесью дождя», — предупредил Шувалов.

В регионе ожидается не слишком сильный северо-западный ветер. С учетом похолодания он все равно будет восприниматься очень некомфортно.

По словам метеоролога, ноябрь компенсирует тепло, которое раздавал октябрь. Предыдущий месяц закончился с очень сильной положительной температурной аномалией.

«Ноябрь возвращает все в привычное предзимнее русло», — заключил Шувалов.