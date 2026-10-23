В Саратовской области на выходных ожидаются заморозки до -6 градусов

В Саратовской области в выходные, 24 и 25 октября, ожидается малооблачная погода без осадков, при этом ночью и утром температура опустится до -6 градусов. Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» рассказала начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра.

В субботу ночью и утром по области +1…+6 градусов, местами до -4 градусов, в Саратове +1…+3 градусов. Днем по области +12…+17 градусов, в Саратове около +15 градусов.

В ночные и утренние часы в воскресенье по области -6…-1 градусов, на возвышенных участках рельефа до +4°C, в Саратове около 0°C. Днем в воскресенье по области +12…+17 градусов, в Саратове +13…+15 градусов.

Ночью в понедельник по области -6…-1 градусов, местами до +2 градусов, в Саратове -2…0 градусов. Днем в понедельник по области +11…+16 градусов, в Саратове около +13 градусов. Преобладающее направление ветра восточное и юго-восточное, средняя скорость 4–9 м/с.

«Температурный фон по области находится в пределах климатической нормы, и такая тенденция сохранится в выходные», — уточнила синоптик.

Из-за сухой погоды в большинстве районов области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса, в отдельных районах — третьего и пятого классов.