«Монетная неделя» продлится в России до 18 апреля

С 6 по 18 апреля 2026 года в России проходит акция «Монетная неделя». В этот период жители страны смогут бесплатно обменять накопившуюся дома мелочь на бумажные деньги или положить ее на банковский счет, сообщило Ura.ru .

«Монетная неделя» — это акция, которая проводится по всей России с 2023 года по инициативе Центрального банка РФ. Ее цель — вернуть в оборот монеты, которые годами лежат без дела в копилках, банках и кошельках граждан.

В акции 2026 года принимают участие более 16 тысяч торговых точек и четырех тысяч подразделений банков по всей стране. Точный список банков-участников зависит от региона. Как правило, в акции участвуют крупнейшие федеральные банки.