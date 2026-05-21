Жители Пермского края сдали в банки мелочь на сумму 3,6 млн рублей

В период с 6 по 18 апреля в Пермском крае проходила акция «Монетная неделя». По итогам мероприятия жители региона принесли в банки монеты общим весом около 3,5 тонн на сумму 3,6 миллиона рублей, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное отделение ЦБ.

Согласно данным экспертов, по сравнению с предыдущей акцией, прошедшей осенью 2025 года, количество мелочи, поступившей в банки, увеличилось почти на 750 тысяч рублей, а вес — более чем на 450 килограммов.

Самыми популярными среди жителей Прикамья оказались 10-рублевые монеты — они составили до трети от общего количества сданной мелочи. На втором месте — монеты номиналом один рубль (пятая часть от общего количества), на третьем — пять и два рубля.