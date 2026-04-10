Россияне до 18 апреля смогут обменять мелочь без комиссии в рамках «Монетной недели»

С 6 по 18 апреля по всей стране проходит акция «Монетная неделя», в рамках которой можно сдать российские монеты любых номиналов, находящиеся в обращении, сообщило ИА «Время Н» .

По данным пресс-службы Волго-Вятского главного управления Банка России, обменять мелочь на бумажные деньги можно в банковских отделениях и магазинах, участвующих в акции.

«Обычно за такой обмен взимается комиссия до 3% от суммы, но в рамках акции она не взимается», — отметили в ведомстве.

За время проведения акции с 2023 года жители России вернули в обращение более 215 миллионов монет на сумму почти 956 миллионов рублей. Также бесплатно избавиться от мелочи можно, расплатившись ею в магазине — продавцы обязаны принимать монеты любого номинала.

Кроме того, их можно зачислить на счет или вклад без комиссии. Иностранные монеты в рамках акции не принимают.