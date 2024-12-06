Падение курса доллара до 100 рублей назвали временным явлением

Рубль практически отыграл свое резкое падение прошлой недели. На внебиржевом рынке курс доллара опустился ниже 100 рублей, евро начали продавать за 105,5 рубля, курс юаня остановился на уровне 13,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные «Финам» . Эксперт по финансовым рынкам и аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский в комментарии 360.ru назвал укрепление национальной валюты временным явлением.

Он не исключил, что резкое укрепление курса рубля стало искусственным, а значит, эффект не будет постоянным.

«Здесь мог помочь Центробанк или крупный бизнес, который слил на биржу большой объем юаней. Такие резкие изменения не характерны для рыночных торгов. Это особенно хорошо было видно вчера, когда под конец курс китайской валюты сразу съехал на рубль, а расчетный курс доллара, который идет через юань, упал ниже 100 рублей», — заявил Голубовский.

Аналитик пояснил, что на валютном рынке сложилась ситуация, повторившая положение дел на бирже в прошлом году, когда максимальный курс доллара достиг 100 рублей, а потом откатился до 90. Также произойдет и сейчас, и колебания останутся на уровне 100-102 рублей.

«Я не исключаю того, что пролетим и до 95 рублей на таком сильном движении, хотя это маловероятно. Но оттуда валютный рынок сразу развернется, и рубль начнет слабеть», — добавил собеседник 360.ru.

Голубовский пояснил, что сегодня, по сравнению с прошлым годом, цены на нефть ниже, а инфляция выше, поэтому и курс рубля должен быть намного ниже, чем есть сейчас. Но так как импорт достаточно затруднен санкциям, это сдерживает его от дальнейшего падения.

В минувший четверг, 5 декабря, министр финансов Антон Силуанов заявил, что обрушение курса рубля связано с санкциями США против Газпромбанка. Он пояснил, что он оставался главным участником внешнеэкономических расчетов, через который в Россию поступала валюта. Министр подчеркнул, что сейчас экспортеры вместе со своими контрагентами ищут новые способы расчетов и в ближайшие недели ситуация с курсами стабилизируется.