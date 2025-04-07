Экономист Лобода: сокращение числа монет у населения важно для ЦБ России

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал о значимости акции «Монетная неделя» в интервью RT .

Она позволяет обменивать металлические копейки на бумажные купюры без комиссии.

«Смысл обмена в том, что монеты в повседневном обороте россиян используются редко, а бумажные деньги — часто», — пояснил специалист.

По его словам, сокращение числа монет у населения важно для ЦБ России, поскольку чеканка монет обходится дороже, чем выпуск бумажных банкнот. Лобода также подчеркнул, что в будущем все больше россиян будут переходить на цифровой рубль, и монеты станут почти бесполезными для них. Он отметил, что даже не все автоматы принимают монеты, а во многих банках за обмен монет на бумажные деньги взимается комиссия до 3%, а в автоматах она может достигать 10%.

Ранее ЦБ России запустил акцию «Монетная неделя», чтобы побудить россиян менять скопившиеся монеты на банкноты.