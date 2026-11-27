В Культурном центре ЗИЛ в Москве 4 декабря 2026 года пройдет Итоговый день премии «Экопозитив». Об этом сообщил организатор конкурса — движение «ЭКА».

Мероприятие соберет лидеров экологического движения, представителей бизнеса, некоммерческих организаций и активных граждан. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте ecopositiv.ru. Прием гостей — с 10:00 до 21:00 по адресу: ул. Восточная, д. 4, к. 1.

Ключевым элементом события станет деловая программа. Эколидеры страны примут участие в панельных дискуссиях об устойчивости экологических организаций, экономике замкнутого цикла, экопросвещении и новых моделях коллективного управления экологическими организациями. Эксперты и авторы экологических проектов поделятся практическими кейсами и опытом реализации инициатив.

Кульминацией дня станет торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии «Экопозитив». Гости смогут посетить показы экологических документальных фильмов от «Экочашки» и выставку проектов участников сообщества Эковики. Для нетворкинга организуют специальную зону.

На площадке будет организован раздельный сбор пластика, макулатуры и «редкостей» от Экоцентра «Сборка». Прием органики обеспечат Агентство экологических инициатив, проект Organic recycle и «Экопридумки». Гостям рекомендуется принести многоразовую посуду для кофе-брейка и любимый кейс для бейджа.