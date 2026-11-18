В Электростали завершили строительство торгового здания на Фрязевском шоссе, 2б. Работы на объекте начались в 2012 году, но спустя несколько лет стройку остановили. На тот момент готовность комплекса составляла около 70%.

Недострой находился рядом с остановкой общественного транспорта «УМ-63» и долгое время портил облик территории. По решению Арбитражного суда Московской области здание изъяли у прежнего владельца и выставили на публичные торги. Новый собственник решил завершить строительство.

Сейчас двухэтажное здание площадью около 1,1 тысячи квадратных метров полностью готово. В нем выполнили отделку помещений и фасадов, подключили электричество и отопление, установили противопожарное оборудование и благоустроили прилегающую территорию. В комплексе планируют открыть торговые объекты.

Всего в Электростали выявили 64 объекта незавершенного строительства. Из них 52 уже снесли, достроили или привели в порядорк.