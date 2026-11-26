23–24 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Локомотив» прошел V открытый региональный турнир по волейболу памяти Нины Птицыной. За награды боролись 28 команд из учебных заведений Московской области — 14 женских и 14 мужских.

Нина Птицына была игроком и первым тренером женской команды «Дмитров М.Б.М.», выступала на областных и всероссийских соревнованиях. Коллеги и воспитанники вспоминают ее профессионализм, энергичность и жизнерадостность. На турнире присутствовали мама Лариса Птицына и сестра Александра Морозова. Участников приветствовали представители администрации округа, образовательных и спортивных учреждений. Почетным гостем стала серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, заслуженный мастер спорта Елена Зарубина. Главным судьей соревнований выступила преподаватель Подмосковного политехнического колледжа Анна Ярцева.

Среди женских команд призовые места распределились следующим образом: первое место занял Дмитровский техникум, второе — Ногинский колледж, третье — «ПРОСВЕТ» Ногинского филиала Государственного университета просвещения. Среди мужских команд победителем стало ТУ имени А. А. Леонова — филиал МИИГАиК, второе место у Академии гражданской защиты МЧС России, третье — у Подмосковного политехнического колледжа.

«Нину Птицыну помнят как игрока, тренера и человека, который любил волейбол и умел увлечь им других. Турнир в ее честь продолжается уже пятый год и собирает молодые команды со всего Подмосковья. Спасибо семье Нины Птицыной, ее коллегам и организаторам за сохранение этой памяти. Поздравляю наших волейболисток с победой, а команду Подмосковного политеха — с бронзой», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

По итогам турнира вручили индивидуальные награды. Лучшими нападающими признаны Татьяна Ананьина и Максим Карев, лучшими защитниками — Евгения Сергина и Артем Руденский, лучшими связующими — Полина Тверитинова и Артур Гормашов.