Коммунальные службы проводят в Химках уборку от снега и наледи. В Старых Химках техника работает на нескольких улицах.

В микрорайоне Старые Химки очистка идет на улицах Кирова, Ватутина, Чапаева, Маяковского, 8 Марта, а также на проспекте Мира. Приоритет отдают тем зонам, от которых зависит безопасность и комфорт жителей: пешеходным зонам, дорогам общего пользования, подходам к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Параллельно сотрудники управляющих компаний приводят в порядок дворы, тротуары и подъезды к контейнерным площадкам. Собранный снег вывозят на специализированные площадки, а дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами — это снижает риск падений и аварийных ситуаций.

Жители, у которых есть замечания по уборке, могут позвонить на горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01.