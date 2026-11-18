Объем годовых перевозок по Северному морскому пути впервые в истории превысил 40 миллионов тонн. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его процитировал ТАСС .

«Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 миллионов тонн перевозки», — рассказал глава корпорации.

Он добавил, что работа в разгаре, и выразил надежду заметно превысить эту цифру и установить еще более вдохновляющий рекорд по итогам года.

Лихачев подчеркнул, что считает это событие важным с психологической точки зрения, ведь предыдущий максимум был на уровне 37 миллионов тонн.

Ранее по СМП прошли контейнеровозы из Китая и Южной Кореи. Китайское судно в августе прибыло в порт Мурманска.