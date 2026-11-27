Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году увеличат до 28 935 рублей с нынешних 27 093. Такие параметры прописаны в законе об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы России в 2027 году, входящем в бюджетный пакет, который одобрил Совет Федерации на пленарном заседании, сообщил ТАСС .

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2027 года в сумме 28 935 рублей в месяц», — написано в документе.

Ранее, 20 ноября, Госдума одобрила законопроект об увеличении МРОТ во втором чтении. Также одновременно на 2027-2029 годы предложили временно отказаться от расчета минимального размера оплаты труда с привязкой к медианной зарплате. Вместо этого правительство намерено учитывать изменение среднемесячного заработка сотрудников.

В профильном комитете Госдумы полагают, что подобный механизм даст возможность задействовать более широкий набор прогнозных показателей, вместо того чтобы опираться лишь на статистическую медиану.