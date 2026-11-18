Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий до двух миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам. Об этом сообщили на сайте парламента.

Ранее в страховых случаях вкладчикам возвращали до 1,4 миллиона рублей.

Также втрое повысили порог защиты средств на счетах эскроу. После утверждения закона он составит 30 миллионов рублей вместо установленных сейчас десяти.

«Изменения должны сделать долгосрочные рублевые сбережения привлекательнее для граждан, а длинные деньги — доступнее для экономики», — прокомментировали нововведения в Центробанке.

Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года после рассмотрения в Совете Федерации и утверждения президентом Владимиром Путиным.

Ранее бывший министр финансов и экономист Михаил Задорнов назвал банковский вклад самым надежным способом сбережений. Он добавил, что покупка недвижимости в этих целях сейчас неактуальна.