С 1 января 2027 года некоторые категории пенсионеров начнут получать увеличенные выплаты. Об этом Lenta.ru сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

По его словам, увеличится социальная доплата до прожиточного минимума, прибавку получат инвалиды первой группы и 80-летние пенсионеры, а также содержащие иждивенцев.

«При подсчете учитывают пенсию, срочную выплату, ЕДВ и региональные меры поддержки, а разницу до минимума добавляют в виде доплаты», — сказал Волошин.

Федеральную выплату пересчитают автоматически.

В Соцфонде ранее сообщили, что примерно 13,6 миллиона россиян получат пенсии за январь в декабре.