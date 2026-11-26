СФР: около 13,6 миллиона россиян получат январские пенсии уже в декабре

Примерно 13,6 миллиона россиян получат пенсии за январь уже в декабре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

«Зачисление средств в декабре коснется граждан, которые выбрали безналичное получение пенсий через банк», — заявил собеседник агентства.

В Соцфонде отметили, что выплаты, которые обычно приходят с 3 по 11 число, переведут заранее — 29–30 декабря. Те, кому пенсии доставляет Почта России, получат деньги согласно графику работы региональных отделений в январе. Почтальоны доставят пенсии для 5,6 миллиона человек с 2 по 25 января.

Также в пресс-службе ведомства подчеркнули, что досрочная выплата охватит пенсии всех видов — страховые и социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Деньги придут автоматически.

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