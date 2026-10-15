Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления

Необходимо аккуратно инвестировать пенсионные накопления, поскольку это деньги будущих пенсионеров. Об этом сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме-съезде «Деловой России».

«Откуда источники инвестиций? Коллеги действительно упоминают пенсионные средства, и я здесь абсолютно с вами согласна. Нужно очень аккуратно, очень выверенно инвестировать, потому что это будущие средства наших пенсионеров», — подчеркнула глава Банка России.

Ранее Набиуллина назвала главные вызовы для экономики государства. По ее мнению, в первую очередь, это высокая инфляция. Она также опровергла слухи о дефиците наличных в стране.