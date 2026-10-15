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    Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления

    Набиуллина: нужно аккуратно инвестировать пенсионные накопления

    Фото: РИА «Новости»

    Необходимо аккуратно инвестировать пенсионные накопления, поскольку это деньги будущих пенсионеров. Об этом сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме-съезде «Деловой России».

    «Откуда источники инвестиций? Коллеги действительно упоминают пенсионные средства, и я здесь абсолютно с вами согласна. Нужно очень аккуратно, очень выверенно инвестировать, потому что это будущие средства наших пенсионеров», — подчеркнула глава Банка России.

    Ранее Набиуллина назвала главные вызовы для экономики государства. По ее мнению, в первую очередь, это высокая инфляция. Она также опровергла слухи о дефиците наличных в стране.

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