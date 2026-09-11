Глава ЦБ ответила на слух о дефиците наличных в России

Набиуллина: никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в РФ нет

В России нет кризиса ликвидности банков и дефицита наличности. Об этом на пресс-конференции после заседания председателей ЦБ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Нет дефицита наличности или кризиса ликвидности. Об этом некорректно говорить», — ответила она.

На заседании 11 сентября Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне 14%. В своем заявлении регулятор подчеркнул, что инфляция снова замедлится на фоне сдержанного роста и исчезновения временных факторов.

При этом инфляционные ожидания участников финансового рынка, бизнеса и населения по-прежнему завышенные, предупреждали в ЦБ. В базовом сценарии регулятор ожидает по итогам 2026 года инфляцию на уровне 6–7% с прицелом на достижение целевых 4% в 2027-м.

Ранее Набиуллина отметила, что совет директоров ЦБ изначально не рассматривал изменение ключевой ставки в сторону снижения.