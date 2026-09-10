США получили пугающий экономический прогноз в случае продолжения войны с Ираном

Продолжение конфликта США с Ираном чревато шоком на фондовых рынках. Ситуация выходит из-под контроля Запада. Об этом бывший сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Аластер Крук сообщил ТАСС .

По его мнению, внутренняя политика США и конфликт на Украине не так значимы для западной экономики, как противостояние с Ираном. Ситуация на этом направлении влияет на инфляцию, рынки облигаций и фондовые рынки.

«Иран может опрокинуть экономические структуры Запада. Для Запада сейчас главное — сохранить гегемонию доллара и контроль над финансовой системой. Который уплывает у него из рук и который он, возможно, не сумеет удержать», — заявил Крук.

Ранее госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Бизнесмен Илон Маск предрек стране коллапс к 2030 году.